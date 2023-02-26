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Тимошинин Илья Терентиев

Место рождения

д.Ерёменки ( Зятенки ) Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Тимошинин Терентий Семёнов

Мать: Тимошинина Дария Николаева

д.Ерёменки ( Зятенки ) Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
30.01.1900

Жена: Тимошинина Анна Георгиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.12.1901

Сын: Тимошинин Василий Ильин

Мать ребёнка: Тимошинина Анна Георгиева

д.Ерёменки ( Зятенки ) Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1903

Дочь: Феодосия Ильина

Мать ребёнка: Тимошинина Анна Георгиева

Смерть
Неизвестно
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