Тимошинин Илья Терентиев
Место рожденияд.Ерёменки ( Зятенки ) Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1882
д.Ерёменки ( Зятенки ) Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
30.01.1900
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.12.1901
Мать ребёнка: Тимошинина Анна Георгиева
д.Ерёменки ( Зятенки ) Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1903
Дочь: Феодосия Ильина
Мать ребёнка: Тимошинина Анна Георгиева
Смерть
Неизвестно