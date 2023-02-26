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Тимошинин Василий Ильин

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Место рождения

д.Ерёменки ( Зятенки ) Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

30.12.1901

Дата смерти

17.05.1902

Пол

Мужской

Отец

1882 г.р.

Мать

1881 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1901

Отец: Тимошинин Илья Терентиев

Мать: Тимошинина Анна Георгиева

д.Ерёменки ( Зятенки ) Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
17.05.1902
д.Ерёменки ( Зятенки ) Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от кори
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