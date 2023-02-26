Тимошинин Василий Ильин
Место рожденияд.Ерёменки ( Зятенки ) Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения30.12.1901
Дата смерти17.05.1902
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1901
д.Ерёменки ( Зятенки ) Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
17.05.1902
д.Ерёменки ( Зятенки ) Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от кори