Тимошинина Анна Георгиева
Место рожденияд.Кобази Кошевичской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1881
д.Кобази Кошевичской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
30.01.1900
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.12.1901
Отец ребёнка: Тимошинин Илья Терентиев
д.Ерёменки ( Зятенки ) Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1903
Дочь: Феодосия Ильина
Отец ребёнка: Тимошинин Илья Терентиев
Смерть
Неизвестно