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Тимошинина Анна Георгиева

Место рождения

д.Кобази Кошевичской вол. Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1882 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Кобази Кошевичской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
30.01.1900

Муж: Тимошинин Илья Терентиев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.12.1901

Сын: Тимошинин Василий Ильин

Отец ребёнка: Тимошинин Илья Терентиев

д.Ерёменки ( Зятенки ) Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1903

Дочь: Феодосия Ильина

Отец ребёнка: Тимошинин Илья Терентиев

Смерть
Неизвестно
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