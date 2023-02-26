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Тимошинин Георгий Терентиев

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Место рождения

д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

01.11.1896

Дата смерти

06.11.1901

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1896

Отец: Тимошинин Терентий Семёнов

Мать: Тимошинина Дария Николаева

д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
06.11.1901
д.Ерёменки ( Зятенки ) Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от дифтерита
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