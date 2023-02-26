Тимошинин Георгий Терентиев
Место рожденияд.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения01.11.1896
Дата смерти06.11.1901
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1896
д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
06.11.1901
д.Ерёменки ( Зятенки ) Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от дифтерита