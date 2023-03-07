Фёдор безотцев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фёдор безотцев

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Место рождения

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

До 1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1799

Сын: Иван Фёдоров

Мать ребёнка: Екатерина Галеева

Рождение ребёнка
20.08.1802

Дочь: Агрипина Фёдорова

Мать ребёнка: Екатерина Галеева

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1805

Сын: Василий Фёдоров

Мать ребёнка: Екатерина Галеева

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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