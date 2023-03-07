Фёдор безотцев
Место рождения
Дата рожденияДо 1784
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1799
Сын: Иван Фёдоров
Мать ребёнка: Екатерина Галеева
Рождение ребёнка
20.08.1802
Дочь: Агрипина Фёдорова
Мать ребёнка: Екатерина Галеева
Рождение ребёнка
До 1805
Сын: Василий Фёдоров
Мать ребёнка: Екатерина Галеева
Смерть
Неизвестно