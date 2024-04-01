Кондратова (Бухонина) Наталья Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондратова (Бухонина) Наталья Максимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1752

Дата смерти

Около 1790

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752

Отец: Бухонин Максим Крест. С. Красноярского Трофимов

Мать: Бухонина Анна Степанова

Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: Атасова? Ирина Иванова

Отец ребёнка: Кондратов Иван Казак Р.Камышлова Иванов

Рождение ребёнка
23.09.1781

Сын: Кондратов Александр Казак Р. Камышлова Иванов

Отец ребёнка: Кондратов Иван Казак Р.Камышлова Иванов

Новопавловка, Петропавловский уезд, Акмолинская область
Смерть
Около 1790
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