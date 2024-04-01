Бухонин Максим Крест. С. Красноярского Трофимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бухонин Максим Крест. С. Красноярского Трофимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1722

Дата смерти

После 1795

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722

Отец: Бухонин Трофим Крест Д. Ялуторовского Дистрикта

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1750

Дочь: Петелина Евдокия Максимова

Мать ребёнка: Бухонина Анна Степанова

Рождение ребёнка
Около 1752

Дочь: Кондратова Наталья Максимова

Мать ребёнка: Бухонина Анна Степанова

Рождение ребёнка
Около 1754

Сын: Бухонин Данило Максимов

Мать ребёнка: Бухонина Анна Степанова

Рождение ребёнка
Около 1760

Дочь: Ургушинцева Маремьяна Максимова

Мать ребёнка: Бухонина Анна Степанова

Рождение ребёнка
Около 1764

Дочь: Фекла Максимова

Мать ребёнка: Бухонина Анна Степанова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бухонина Анна Степанова

Анна, Ялуторовского дисирикта, деревни Неврацкой?
Смерть
После 1795
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