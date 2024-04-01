Бухонин Максим Крест. С. Красноярского Трофимов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1722
Дата смертиПосле 1795
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722
Отец: Бухонин Трофим Крест Д. Ялуторовского Дистрикта
Рождение ребёнка
Около 1750
Дочь: Петелина Евдокия Максимова
Мать ребёнка: Бухонина Анна Степанова
Рождение ребёнка
Около 1752
Дочь: Кондратова Наталья Максимова
Мать ребёнка: Бухонина Анна Степанова
Рождение ребёнка
Около 1754
Мать ребёнка: Бухонина Анна Степанова
Рождение ребёнка
Около 1760
Дочь: Ургушинцева Маремьяна Максимова
Мать ребёнка: Бухонина Анна Степанова
Рождение ребёнка
Около 1764
Дочь: Фекла Максимова
Мать ребёнка: Бухонина Анна Степанова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бухонина Анна Степанова
Анна, Ялуторовского дисирикта, деревни Неврацкой?
Смерть
После 1795