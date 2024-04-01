Бухонина (Резанцова) Анна Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1723
Дата смерти1791
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1750
Дочь: Петелина Евдокия Максимова
Отец ребёнка: Бухонин Максим Крест. С. Красноярского Трофимов
Рождение ребёнка
Около 1752
Дочь: Кондратова Наталья Максимова
Отец ребёнка: Бухонин Максим Крест. С. Красноярского Трофимов
Рождение ребёнка
Около 1754
Отец ребёнка: Бухонин Максим Крест. С. Красноярского Трофимов
Рождение ребёнка
Около 1760
Дочь: Ургушинцева Маремьяна Максимова
Отец ребёнка: Бухонин Максим Крест. С. Красноярского Трофимов
Рождение ребёнка
Около 1764
Дочь: Фекла Максимова
Отец ребёнка: Бухонин Максим Крест. С. Красноярского Трофимов
Бракосочетание
Неизвестно
Анна, Ялуторовского дисирикта, деревни Неврацкой?
Смерть
1791