Бухонина (Резанцова) Анна Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бухонина (Резанцова) Анна Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1723

Дата смерти

1791

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1750

Дочь: Петелина Евдокия Максимова

Отец ребёнка: Бухонин Максим Крест. С. Красноярского Трофимов

Рождение ребёнка
Около 1752

Дочь: Кондратова Наталья Максимова

Отец ребёнка: Бухонин Максим Крест. С. Красноярского Трофимов

Рождение ребёнка
Около 1754

Сын: Бухонин Данило Максимов

Отец ребёнка: Бухонин Максим Крест. С. Красноярского Трофимов

Рождение ребёнка
Около 1760

Дочь: Ургушинцева Маремьяна Максимова

Отец ребёнка: Бухонин Максим Крест. С. Красноярского Трофимов

Рождение ребёнка
Около 1764

Дочь: Фекла Максимова

Отец ребёнка: Бухонин Максим Крест. С. Красноярского Трофимов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бухонин Максим Крест. С. Красноярского Трофимов

Анна, Ялуторовского дисирикта, деревни Неврацкой?
Смерть
1791
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