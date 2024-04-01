Ургушинцева (Бухонина) Маремьяна Максимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1760
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760
Бракосочетание
22.01.1783
Красный Яр, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
м. 36 ж. 23
Рождение ребёнка
Около 1797
Дочь: Киселев Анисья Егорова
Отец ребёнка: Ургушенцев Егор Крест. Красноярской Слободы Дмитриев
Смерть
Неизвестно