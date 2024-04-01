Ургушинцева (Бухонина) Маремьяна Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ургушинцева (Бухонина) Маремьяна Максимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760

Отец: Бухонин Максим Крест. С. Красноярского Трофимов

Мать: Бухонина Анна Степанова

Бракосочетание
22.01.1783

Муж: Ургушенцев Егор Крест. Красноярской Слободы Дмитриев

Красный Яр, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
м. 36 ж. 23
Рождение ребёнка
Около 1797

Дочь: Киселев Анисья Егорова

Отец ребёнка: Ургушенцев Егор Крест. Красноярской Слободы Дмитриев

Смерть
Неизвестно
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