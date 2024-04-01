Киселев (Ургучанцова?) Анисья Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселев (Ургучанцова?) Анисья Егорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1797

Дата смерти

26.01.1871

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797

Отец: Ургушенцев Егор Крест. Красноярской Слободы Дмитриев

Мать: Ургушинцева Маремьяна Максимова

Бракосочетание
27.?.1817

Муж: Киселев Георгий Михайлов

М. 24 ж.19
Рождение ребёнка
Около 1819

Сын: Киселев Прохор Казак Р. Камышлова Егоров

Отец ребёнка: Киселев Георгий Михайлов

Рождение ребёнка
31.01.1831

Дочь: Татьяна Егорова

Отец ребёнка: Киселев Георгий Михайлов

Рождение ребёнка
06.07.1836

Дочь: Елена Егорова

Отец ребёнка: Киселев Георгий Михайлов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Атасова Параскева Егорова

Отец ребёнка: Киселев Георгий Михайлов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Киселев Власий Егоров

Отец ребёнка: Киселев Георгий Михайлов

Смерть
26.01.1871
72 года, от старости
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