Киселев (Ургучанцова?) Анисья Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1797
Дата смерти26.01.1871
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797
Бракосочетание
27.?.1817
М. 24 ж.19
Рождение ребёнка
Около 1819
Сын: Киселев Прохор Казак Р. Камышлова Егоров
Отец ребёнка: Киселев Георгий Михайлов
Рождение ребёнка
31.01.1831
Дочь: Татьяна Егорова
Отец ребёнка: Киселев Георгий Михайлов
Рождение ребёнка
06.07.1836
Дочь: Елена Егорова
Отец ребёнка: Киселев Георгий Михайлов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Атасова Параскева Егорова
Отец ребёнка: Киселев Георгий Михайлов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Киселев Георгий Михайлов
Смерть
26.01.1871
72 года, от старости