Киселев Прохор Казак Р. Камышлова Егоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселев Прохор Казак Р. Камышлова Егоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819

Отец: Киселев Георгий Михайлов

Мать: Киселев Анисья Егорова

Бракосочетание
19.01.1845

Жена: Киселева Васса Захарова

М. 25 Ж. 20+
Рождение ребёнка
22.09.1851

Дочь: Фекла Прохорова

Мать ребёнка: Киселева Васса Захарова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Киселев Онисим Прохоров

Мать ребёнка: Киселева Васса Захарова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Киселев Иван Прохоров

Мать ребёнка: Киселева Васса Захарова

Смерть
Неизвестно
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