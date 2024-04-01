Киселев Прохор Казак Р. Камышлова Егоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819
Отец: Киселев Георгий Михайлов
Мать: Киселев Анисья Егорова
Бракосочетание
19.01.1845
Жена: Киселева Васса Захарова
М. 25 Ж. 20+
Рождение ребёнка
22.09.1851
Дочь: Фекла Прохорова
Мать ребёнка: Киселева Васса Захарова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Киселева Васса Захарова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Киселева Васса Захарова
Смерть
Неизвестно