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Киселев Онисим Прохоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Киселев Прохор Казак Р. Камышлова Егоров

Мать: Киселева (Ланкова) Васса Захарова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Киселева Наталья Иванова

Рождение ребёнка
07.04.1891

Сын: Мертвржд.

Мать ребёнка: Киселева Наталья Иванова

Рождение ребёнка
04.06.1892

Дочь: (Киселева) Мария Анисимова

Мать ребёнка: Киселева Наталья Иванова

Смерть
Неизвестно

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