Киселев Онисим Прохоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Киселева Наталья Иванова
Рождение ребёнка
07.04.1891
Сын: Мертвржд.
Мать ребёнка: Киселева Наталья Иванова
Рождение ребёнка
04.06.1892
Дочь: (Киселева) Мария Анисимова
Мать ребёнка: Киселева Наталья Иванова
Смерть
Неизвестно