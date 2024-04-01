Бухонин Трофим Крест Д. Ялуторовского Дистрикта
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1707
Рождение ребёнка
Около 1716
Сын: Бухонин Филипп Крест. Д. Красноярской Трофимов
Рождение ребёнка
Около 1722
Дочь: Петкова Авдотья Трофимова
Рождение ребёнка
Около 1722
Сын: Бухонин Максим Крест. С. Красноярского Трофимов
Рождение ребёнка
Около 1727
Смерть
Неизвестно