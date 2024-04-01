Бухонин Трофим Крест Д. Ялуторовского Дистрикта — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бухонин Трофим Крест Д. Ялуторовского Дистрикта

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1707

Сын: Бухонин Сергей Трофимов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1716

Сын: Бухонин Филипп Крест. Д. Красноярской Трофимов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1722

Дочь: Петкова Авдотья Трофимова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1722

Сын: Бухонин Максим Крест. С. Красноярского Трофимов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1727

Сын: Бухонин Степан Трофимов

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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