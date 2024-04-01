Петкова (Бухонина) Авдотья Трофимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петкова (Бухонина) Авдотья Трофимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1722

Дата смерти

1770

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722

Отец: Бухонин Трофим Крест Д. Ялуторовского Дистрикта

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1750

Сын: Петков Степан Крест. Д. Чебачьей Семенов

Отец ребёнка: Петков Семен Крест. Красноярской Слободы Степанов

Рождение ребёнка
Около 1753

Сын: Петков Михаил Семенов

Отец ребёнка: Петков Семен Крест. Красноярской Слободы Степанов

Рождение ребёнка
Около 1756

Сын: Петков Тимофей Семенов

Отец ребёнка: Петков Семен Крест. Красноярской Слободы Степанов

Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Петков Иван Семеноа

Отец ребёнка: Петков Семен Крест. Красноярской Слободы Степанов

Рождение ребёнка
Около 1764

Дочь: Анна Семеноаа

Отец ребёнка: Петков Семен Крест. Красноярской Слободы Степанов

Рождение ребёнка
Около 1767

Сын: Петков Евсей Семенов

Отец ребёнка: Петков Семен Крест. Красноярской Слободы Степанов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петков Семен Крест. Красноярской Слободы Степанов

Смерть
1770
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