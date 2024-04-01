Петкова (Бухонина) Авдотья Трофимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1722
Дата смерти1770
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722
Отец: Бухонин Трофим Крест Д. Ялуторовского Дистрикта
Рождение ребёнка
Около 1750
Рождение ребёнка
Около 1753
Отец ребёнка: Петков Семен Крест. Красноярской Слободы Степанов
Рождение ребёнка
Около 1756
Отец ребёнка: Петков Семен Крест. Красноярской Слободы Степанов
Рождение ребёнка
Около 1760
Сын: Петков Иван Семеноа
Отец ребёнка: Петков Семен Крест. Красноярской Слободы Степанов
Рождение ребёнка
Около 1764
Дочь: Анна Семеноаа
Отец ребёнка: Петков Семен Крест. Красноярской Слободы Степанов
Рождение ребёнка
Около 1767
Сын: Петков Евсей Семенов
Отец ребёнка: Петков Семен Крест. Красноярской Слободы Степанов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1770