Бухонин Филипп Крест. Д. Красноярской Трофимов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1716
Дата смерти1785
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1716
Отец: Бухонин Трофим Крест Д. Ялуторовского Дистрикта
Рождение ребёнка
Около 1747
Мать ребёнка: Бухонина ?
Рождение ребёнка
Около 1750
Мать ребёнка: Бухонина ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Костарева Дарья Филипова
Мать ребёнка: Бухонина ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бухонина ?
Смерть
1785
Красный Яр, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область