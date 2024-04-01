Бухонин Филипп Крест. Д. Красноярской Трофимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бухонин Филипп Крест. Д. Красноярской Трофимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1716

Дата смерти

1785

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1716

Отец: Бухонин Трофим Крест Д. Ялуторовского Дистрикта

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1747

Сын: Бухонин Сергей Филиппов

Мать ребёнка: Бухонина ?

Рождение ребёнка
Около 1750

Сын: Бухонин Зотей Филипов

Мать ребёнка: Бухонина ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Костарева Дарья Филипова

Мать ребёнка: Бухонина ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бухонина ?

Смерть
1785
Красный Яр, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
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