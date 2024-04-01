Кондратов Иван Казак Р.Камышлова Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: Атасова? Ирина Иванова
Мать ребёнка: Кондратова Наталья Максимова
Рождение ребёнка
23.09.1781
Сын: Кондратов Александр Казак Р. Камышлова Иванов
Мать ребёнка: Кондратова Наталья Максимова
Новопавловка, Петропавловский уезд, Акмолинская область
Бракосочетание
1800
Смерть
Неизвестно