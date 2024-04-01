Кондратов Иван Казак Р.Камышлова Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКондратов Иван Казак Р.Камышлова Иванов

Кондратов Иван Казак Р.Камышлова Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Кондратов Иван Отст. Капрал Д. Новопавловской Осипов

Мать: Кондратова Возм 2 Жена Ирина Степанова

Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: Атасова? Ирина Иванова

Мать ребёнка: Кондратова Наталья Максимова

Рождение ребёнка
23.09.1781

Сын: Кондратов Александр Казак Р. Камышлова Иванов

Мать ребёнка: Кондратова Наталья Максимова

Новопавловка, Петропавловский уезд, Акмолинская область
Бракосочетание
1800

Жена: Кондратова 2 Гликерья Михайлова (Васильева?)

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close