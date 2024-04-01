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Кондратов Александр Казак Р. Камышлова Иванов

Место рождения

Новопавловка, Петропавловский уезд, Акмолинская область

Дата рождения

23.09.1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1781

Отец: Кондратов Иван Казак Р.Камышлова Иванов

Мать: Кондратова (Бухонина) Наталья Максимова

Новопавловка, Петропавловский уезд, Акмолинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кондратов Павел Уряд. Р. Камышлова Александров

Мать ребёнка: Кондратова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кондратов Федор Александров

Мать ребёнка: Кондратова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кондратова ?

Рождение ребёнка
Около 1815

Дочь: (Кондратова) Параскева Александрова

Мать ребёнка: Кондратова ?

Бракосочетание
07.02.1837

Жена: Кондратова (Подкорытова) Софья Герасимова

Рождение ребёнка
01.09.1838

Дочь: (Кондратова) Васса Александрова

Мать ребёнка: Кондратова (Подкорытова) Софья Герасимова

Рождение ребёнка
07.05.1842

Сын: Кондратов Николай Александров

Мать ребёнка: Кондратова (Подкорытова) Софья Герасимова

Смерть
Неизвестно

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