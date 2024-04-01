Кондратов Александр Казак Р. Камышлова Иванов
Место рождения
Дата рождения23.09.1781
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1781
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кондратов Павел Уряд. Р. Камышлова Александров
Мать ребёнка: Кондратова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кондратов Федор Александров
Мать ребёнка: Кондратова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кондратова ?
Рождение ребёнка
Около 1815
Дочь: (Кондратова) Параскева Александрова
Мать ребёнка: Кондратова ?
Бракосочетание
07.02.1837
Рождение ребёнка
01.09.1838
Дочь: (Кондратова) Васса Александрова
Мать ребёнка: Кондратова (Подкорытова) Софья Герасимова
Рождение ребёнка
07.05.1842
Сын: Кондратов Николай Александров
Мать ребёнка: Кондратова (Подкорытова) Софья Герасимова
Смерть
Неизвестно