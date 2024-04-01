Кондратова 2 Гликерья Михайлова (Васильева?) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондратова 2 Гликерья Михайлова (Васильева?)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1785

Сын: Кондратов? Карп Крестьянин

Отец ребёнка: 1 Муж Крестьянин?

Рождение ребёнка
1788

Сын: Кондратов Степан Крестьянин

Отец ребёнка: 1 Муж Крестьянин?

Бракосочетание
1800

Муж: Кондратов Иван Казак Р.Камышлова Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: 1 Муж Крестьянин?

Смерть
Неизвестно
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