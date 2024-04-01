1 Муж Крестьянин?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПо 1800
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1785
Сын: Кондратов? Карп Крестьянин
Мать ребёнка: Кондратова 2 Гликерья Михайлова (Васильева?)
Рождение ребёнка
1788
Сын: Кондратов Степан Крестьянин
Мать ребёнка: Кондратова 2 Гликерья Михайлова (Васильева?)
Смерть
По 1800