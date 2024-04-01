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1 Муж Крестьянин?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

По 1800

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кондратова 2 Гликерья Михайлова (Васильева?)

Рождение ребёнка
1785

Сын: Кондратов? Карп Крестьянин

Мать ребёнка: Кондратова 2 Гликерья Михайлова (Васильева?)

Рождение ребёнка
1788

Сын: Кондратов Степан Крестьянин

Мать ребёнка: Кондратова 2 Гликерья Михайлова (Васильева?)

Смерть
По 1800

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