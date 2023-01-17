Тыщенко (Шелкунова) Зинаида Феодосиевна
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Шелкунов Феодосий
Мать: Шелкунов ?
хутор Бакинский
Бракосочетание
19.01.1892
Покровская церковь
Рождение ребёнка
17.08.1894
Отец ребёнка: Тыщенко Антон Васильев
Покровская церковь, с Красная Поляна
Рождение ребёнка
13.10.1897
Дочь: Тавенкова Анна
Отец ребёнка: Тыщенко Антон Васильев
Рождение ребёнка
26.04.1901
Отец ребёнка: Тыщенко Антон Васильев
Рождение ребёнка
05.02.1909
Сын: Тыщенко Федор Анатольевич
Отец ребёнка: Тыщенко Антон Васильев
Рождение ребёнка
02.05.1911
Дочь: Токмакова Пелагия (Поли)
Отец ребёнка: Тыщенко Антон Васильев
Рождение ребёнка
23.04.1913
Сын: Тыщенко Георгий Антонович
Отец ребёнка: Тыщенко Антон Васильев
Покровская церковь
Смерть
Неизвестно