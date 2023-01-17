Тыщенко (Шелкунова) Зинаида Феодосиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тыщенко (Шелкунова) Зинаида Феодосиевна

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Место рождения

Медногорск, город Медногорск, Оренбургская область

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Шелкунов Феодосий

Мать: Шелкунов ?

Медногорск, город Медногорск, Оренбургская область
хутор Бакинский
Бракосочетание
19.01.1892

Муж: Тыщенко Антон Васильев

Новопокровка, Кувандыкский, Оренбургская область
Покровская церковь
Рождение ребёнка
17.08.1894

Сын: Тыщенко Иоанн Антонов

Отец ребёнка: Тыщенко Антон Васильев

Новопокровка, Кувандыкский, Оренбургская область
Покровская церковь, с Красная Поляна
Рождение ребёнка
13.10.1897

Дочь: Тавенкова Анна

Отец ребёнка: Тыщенко Антон Васильев

Рождение ребёнка
26.04.1901

Сын: Тыщенко Николай Антонов

Отец ребёнка: Тыщенко Антон Васильев

Рождение ребёнка
05.02.1909

Сын: Тыщенко Федор Анатольевич

Отец ребёнка: Тыщенко Антон Васильев

Рождение ребёнка
02.05.1911

Дочь: Токмакова Пелагия (Поли)

Отец ребёнка: Тыщенко Антон Васильев

Рождение ребёнка
23.04.1913

Сын: Тыщенко Георгий Антонович

Отец ребёнка: Тыщенко Антон Васильев

Новопокровка, Кувандыкский, Оренбургская область
Покровская церковь
Смерть
Неизвестно
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