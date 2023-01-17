Шелкунов ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1867
Сын: Шелкунов Прохор Феодосьев
Отец ребёнка: Шелкунов Феодосий
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Тыщенко Зинаида Феодосиевна
Отец ребёнка: Шелкунов Феодосий
Медногорск, город Медногорск, Оренбургская область
хутор Бакинский
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шелкунов Феодосий