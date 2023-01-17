Шелкунов ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шелкунов ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1867

Сын: Шелкунов Прохор Феодосьев

Отец ребёнка: Шелкунов Феодосий

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Тыщенко Зинаида Феодосиевна

Отец ребёнка: Шелкунов Феодосий

Медногорск, город Медногорск, Оренбургская область
хутор Бакинский
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шелкунов Феодосий

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