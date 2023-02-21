Шелкунов Феодосий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шелкунов Феодосий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1867

Сын: Шелкунов Прохор Феодосьев

Мать ребёнка: Шелкунов ?

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Тыщенко Зинаида Феодосиевна

Мать ребёнка: Шелкунов ?

Медногорск, город Медногорск, Оренбургская область
хутор Бакинский
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шелкунов ?

Смерть
Неизвестно
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