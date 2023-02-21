Тавенкова (Тыщенко) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тавенкова (Тыщенко) Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.10.1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1872 г.р.

Мать

1874 г.р.

Дети

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Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1897

Отец: Тыщенко Антон Васильев

Мать: Тыщенко Зинаида Феодосиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

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Смерть
Неизвестно
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