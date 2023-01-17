Тыщенко Антон Васильев
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смерти1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Тыщенко Василий Симеонов
Мать: Тыщенко ?
Покровская церковь
Бракосочетание
19.01.1892
Покровская церковь
Рождение ребёнка
17.08.1894
Мать ребёнка: Тыщенко Зинаида Феодосиевна
Покровская церковь, с Красная Поляна
Рождение ребёнка
13.10.1897
Дочь: Тавенкова Анна
Мать ребёнка: Тыщенко Зинаида Феодосиевна
Рождение ребёнка
26.04.1901
Мать ребёнка: Тыщенко Зинаида Феодосиевна
Рождение ребёнка
05.02.1909
Сын: Тыщенко Федор Анатольевич
Мать ребёнка: Тыщенко Зинаида Феодосиевна
Рождение ребёнка
02.05.1911
Дочь: Токмакова Пелагия (Поли)
Мать ребёнка: Тыщенко Зинаида Феодосиевна
Рождение ребёнка
23.04.1913
Сын: Тыщенко Георгий Антонович
Мать ребёнка: Тыщенко Зинаида Феодосиевна
Покровская церковь
Смерть
1941