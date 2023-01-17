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Тыщенко Антон Васильев

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Место рождения

Новопокровка, Кувандыкский, Оренбургская область

Дата рождения

1872

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Тыщенко Василий Симеонов

Мать: Тыщенко ?

Новопокровка, Кувандыкский, Оренбургская область
Покровская церковь
Бракосочетание
19.01.1892

Жена: Тыщенко Зинаида Феодосиевна

Новопокровка, Кувандыкский, Оренбургская область
Покровская церковь
Рождение ребёнка
17.08.1894

Сын: Тыщенко Иоанн Антонов

Мать ребёнка: Тыщенко Зинаида Феодосиевна

Новопокровка, Кувандыкский, Оренбургская область
Покровская церковь, с Красная Поляна
Рождение ребёнка
13.10.1897

Дочь: Тавенкова Анна

Мать ребёнка: Тыщенко Зинаида Феодосиевна

Рождение ребёнка
26.04.1901

Сын: Тыщенко Николай Антонов

Мать ребёнка: Тыщенко Зинаида Феодосиевна

Рождение ребёнка
05.02.1909

Сын: Тыщенко Федор Анатольевич

Мать ребёнка: Тыщенко Зинаида Феодосиевна

Рождение ребёнка
02.05.1911

Дочь: Токмакова Пелагия (Поли)

Мать ребёнка: Тыщенко Зинаида Феодосиевна

Рождение ребёнка
23.04.1913

Сын: Тыщенко Георгий Антонович

Мать ребёнка: Тыщенко Зинаида Феодосиевна

Новопокровка, Кувандыкский, Оренбургская область
Покровская церковь
Смерть
1941
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