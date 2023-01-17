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Тыщенко ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1869

Сын: Тыщенко Илья Васильев

Отец ребёнка: Тыщенко Василий Симеонов

Рождение ребёнка
1872

Сын: Тыщенко Антон Васильев

Отец ребёнка: Тыщенко Василий Симеонов

Новопокровка, Кувандыкский, Оренбургская область
Покровская церковь
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Васильченкова Матрона Васильевна

Отец ребёнка: Тыщенко Василий Симеонов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тыщенко Андрей Васильев

Отец ребёнка: Тыщенко Василий Симеонов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тыщенко Василий Симеонов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тыщенко Яков Васильев

Отец ребёнка: Тыщенко Василий Симеонов

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