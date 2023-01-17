Тыщенко ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1869
Отец ребёнка: Тыщенко Василий Симеонов
Рождение ребёнка
1872
Отец ребёнка: Тыщенко Василий Симеонов
Новопокровка, Кувандыкский, Оренбургская область
Покровская церковь
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Васильченкова Матрона Васильевна
Отец ребёнка: Тыщенко Василий Симеонов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Тыщенко Василий Симеонов
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Тыщенко Василий Симеонов