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Тыщенко Василий Симеонов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

25.11.1905

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Тыщенко Семен

Мать: Тыщенко ?

Рождение ребёнка
1869

Сын: Тыщенко Илья Васильев

Мать ребёнка: Тыщенко ?

Рождение ребёнка
1872

Сын: Тыщенко Антон Васильев

Мать ребёнка: Тыщенко ?

Новопокровка, Кувандыкский, Оренбургская область
Покровская церковь
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Васильченкова Матрона Васильевна

Мать ребёнка: Тыщенко ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тыщенко Яков Васильев

Мать ребёнка: Тыщенко ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тыщенко Андрей Васильев

Мать ребёнка: Тыщенко ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тыщенко ?

Смерть
25.11.1905
Новопокровка, Кувандыкский, Оренбургская область
Причина смерти: от старческой немочи | Покровская церковь, д Красная Поляна
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