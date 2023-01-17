Тыщенко Василий Симеонов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смерти25.11.1905
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Тыщенко Семен
Мать: Тыщенко ?
Рождение ребёнка
1869
Мать ребёнка: Тыщенко ?
Рождение ребёнка
1872
Мать ребёнка: Тыщенко ?
Покровская церковь
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Васильченкова Матрона Васильевна
Мать ребёнка: Тыщенко ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Тыщенко ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Тыщенко ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тыщенко ?
Смерть
25.11.1905
Причина смерти: от старческой немочи | Покровская церковь, д Красная Поляна