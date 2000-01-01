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Тыщенко Яков Васильев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тыщенко Василий Симеонов

Мать: Тыщенко ?

Рождение ребёнка
1883

Сын: Тыщенко Яков Яковлев

Мать ребёнка: Тыщенко Грикерия Матвеевна

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Пелагея Яковлевна

Мать ребёнка: Тыщенко Грикерия Матвеевна

Рождение ребёнка
11.02.1887

Дочь: Евдокия Яковлевна

Мать ребёнка: Тыщенко Грикерия Матвеевна

Рождение ребёнка
05.12.1888

Сын: Тыщенко Николай Яковлев

Мать ребёнка: Тыщенко Грикерия Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тыщенко Григорий Яковлев

Мать ребёнка: Тыщенко Грикерия Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тыщенко Грикерия Матвеевна

Смерть
Неизвестно
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