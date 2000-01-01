Тыщенко Яков Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тыщенко Василий Симеонов
Мать: Тыщенко ?
Рождение ребёнка
1883
Сын: Тыщенко Яков Яковлев
Мать ребёнка: Тыщенко Грикерия Матвеевна
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Пелагея Яковлевна
Мать ребёнка: Тыщенко Грикерия Матвеевна
Рождение ребёнка
11.02.1887
Дочь: Евдокия Яковлевна
Мать ребёнка: Тыщенко Грикерия Матвеевна
Рождение ребёнка
05.12.1888
Мать ребёнка: Тыщенко Грикерия Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Тыщенко Грикерия Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно