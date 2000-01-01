Тыщенко Грикерия Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тыщенко Грикерия Матвеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1883

Сын: Тыщенко Яков Яковлев

Отец ребёнка: Тыщенко Яков Васильев

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Пелагея Яковлевна

Отец ребёнка: Тыщенко Яков Васильев

Рождение ребёнка
11.02.1887

Дочь: Евдокия Яковлевна

Отец ребёнка: Тыщенко Яков Васильев

Рождение ребёнка
05.12.1888

Сын: Тыщенко Николай Яковлев

Отец ребёнка: Тыщенко Яков Васильев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тыщенко Яков Васильев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тыщенко Григорий Яковлев

Отец ребёнка: Тыщенко Яков Васильев

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