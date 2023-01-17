Тыщенко Илья Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
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Рождение
1869
Отец: Тыщенко Василий Симеонов
Мать: Тыщенко ?
Бракосочетание
17.01.1888
Жена: Тыщенко Мавра Антонова
Новопокровка, Кувандыкский, Оренбургская область
Покровская церковь
Рождение ребёнка
11.01.1890
Дочь: Анастасия Ильинична
Мать ребёнка: Тыщенко Мавра Антонова
Рождение ребёнка
13.10.1895
Сын: Тыщенко Михаил Ильич
Мать ребёнка: Тыщенко Мавра Антонова
Рождение ребёнка
25.12.1897
Дочь: Агафья Ильинична
Мать ребёнка: Тыщенко Мавра Антонова
Рождение ребёнка
30.01.1899
Сын: Тыщенко Адриан Ильич
Мать ребёнка: Тыщенко Мавра Антонова
Рождение ребёнка
06.11.1900
Сын: Тыщенко Иоанн Ильич
Мать ребёнка: Тыщенко Мавра Антонова
Рождение ребёнка
15.?.1905
Дочь: Екатерина Ильинична
Мать ребёнка: Тыщенко Мавра Антонова
Рождение ребёнка
03.03.1908
Мать ребёнка: Тыщенко Мавра Антонова
Рождение ребёнка
07.04.1911
Дочь: Ирина Ильинична
Мать ребёнка: Тыщенко Мавра Антонова
Смерть
Неизвестно