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Тыщенко Илья Васильев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Тыщенко Василий Симеонов

Мать: Тыщенко ?

Бракосочетание
17.01.1888

Жена: Тыщенко Мавра Антонова

Новопокровка, Кувандыкский, Оренбургская область
Покровская церковь
Рождение ребёнка
11.01.1890

Дочь: Анастасия Ильинична

Мать ребёнка: Тыщенко Мавра Антонова

Рождение ребёнка
13.10.1895

Сын: Тыщенко Михаил Ильич

Мать ребёнка: Тыщенко Мавра Антонова

Рождение ребёнка
25.12.1897

Дочь: Агафья Ильинична

Мать ребёнка: Тыщенко Мавра Антонова

Рождение ребёнка
30.01.1899

Сын: Тыщенко Адриан Ильич

Мать ребёнка: Тыщенко Мавра Антонова

Рождение ребёнка
06.11.1900

Сын: Тыщенко Иоанн Ильич

Мать ребёнка: Тыщенко Мавра Антонова

Рождение ребёнка
15.?.1905

Дочь: Екатерина Ильинична

Мать ребёнка: Тыщенко Мавра Антонова

Рождение ребёнка
03.03.1908

Сын: Тыщенко Николай Ильин

Мать ребёнка: Тыщенко Мавра Антонова

Рождение ребёнка
07.04.1911

Дочь: Ирина Ильинична

Мать ребёнка: Тыщенко Мавра Антонова

Смерть
Неизвестно
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