Тыщенко (Дремова) Мавра Антонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.01.1888
Новопокровка, Кувандыкский, Оренбургская область
Покровская церковь
Рождение ребёнка
11.01.1890
Дочь: Анастасия Ильинична
Отец ребёнка: Тыщенко Илья Васильев
Рождение ребёнка
13.10.1895
Сын: Тыщенко Михаил Ильич
Отец ребёнка: Тыщенко Илья Васильев
Рождение ребёнка
25.12.1897
Дочь: Агафья Ильинична
Отец ребёнка: Тыщенко Илья Васильев
Рождение ребёнка
30.01.1899
Сын: Тыщенко Адриан Ильич
Отец ребёнка: Тыщенко Илья Васильев
Рождение ребёнка
06.11.1900
Сын: Тыщенко Иоанн Ильич
Отец ребёнка: Тыщенко Илья Васильев
Рождение ребёнка
15.?.1905
Дочь: Екатерина Ильинична
Отец ребёнка: Тыщенко Илья Васильев
Рождение ребёнка
03.03.1908
Отец ребёнка: Тыщенко Илья Васильев
Рождение ребёнка
07.04.1911
Дочь: Ирина Ильинична
Отец ребёнка: Тыщенко Илья Васильев