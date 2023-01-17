Тыщенко (Дремова) Мавра Антонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тыщенко (Дремова) Мавра Антонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
17.01.1888

Муж: Тыщенко Илья Васильев

Новопокровка, Кувандыкский, Оренбургская область
Покровская церковь
Рождение ребёнка
11.01.1890

Дочь: Анастасия Ильинична

Отец ребёнка: Тыщенко Илья Васильев

Рождение ребёнка
13.10.1895

Сын: Тыщенко Михаил Ильич

Отец ребёнка: Тыщенко Илья Васильев

Рождение ребёнка
25.12.1897

Дочь: Агафья Ильинична

Отец ребёнка: Тыщенко Илья Васильев

Рождение ребёнка
30.01.1899

Сын: Тыщенко Адриан Ильич

Отец ребёнка: Тыщенко Илья Васильев

Рождение ребёнка
06.11.1900

Сын: Тыщенко Иоанн Ильич

Отец ребёнка: Тыщенко Илья Васильев

Рождение ребёнка
15.?.1905

Дочь: Екатерина Ильинична

Отец ребёнка: Тыщенко Илья Васильев

Рождение ребёнка
03.03.1908

Сын: Тыщенко Николай Ильин

Отец ребёнка: Тыщенко Илья Васильев

Рождение ребёнка
07.04.1911

Дочь: Ирина Ильинична

Отец ребёнка: Тыщенко Илья Васильев

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