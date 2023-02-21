Тыщенко Андрей Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тыщенко Василий Симеонов
Мать: Тыщенко ?
Рождение ребёнка
06.12.1897
Сын: Тыщенко Иван Андрев
Мать ребёнка: Татьяна Федоровна
Рождение ребёнка
12.05.1899
Дочь: Елена Андреевна
Мать ребёнка: Татьяна Федоровна
Рождение ребёнка
23.12.1901
Сын: Тыщенко Василий Андреевич
Мать ребёнка: Татьяна Федоровна
Рождение ребёнка
1904
Мать ребёнка: Татьяна Федоровна
Покровская церковь, д Красная Поляна
Рождение ребёнка
11.11.1906
Дочь: Анна Андреевна
Мать ребёнка: Татьяна Федоровна
Покровская церковь, д Красная Поляна
Рождение ребёнка
28.06.1909
Мать ребёнка: Татьяна Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Татьяна Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Федоровна
Смерть
Неизвестно