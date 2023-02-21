(Ерофеева) Татьяна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ерофеева) Татьяна Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.12.1897

Сын: Тыщенко Иван Андрев

Отец ребёнка: Тыщенко Андрей Васильев

Рождение ребёнка
12.05.1899

Дочь: Елена Андреевна

Отец ребёнка: Тыщенко Андрей Васильев

Рождение ребёнка
23.12.1901

Сын: Тыщенко Василий Андреевич

Отец ребёнка: Тыщенко Андрей Васильев

Рождение ребёнка
1904

Сын: Тыщенко Петр Андреевич

Отец ребёнка: Тыщенко Андрей Васильев

Новопокровка, Кувандыкский, Оренбургская область
Покровская церковь, д Красная Поляна
Рождение ребёнка
11.11.1906

Дочь: Анна Андреевна

Отец ребёнка: Тыщенко Андрей Васильев

Новопокровка, Кувандыкский, Оренбургская область
Покровская церковь, д Красная Поляна
Рождение ребёнка
28.06.1909

Сын: Тыщенко Петр Андреевич

Отец ребёнка: Тыщенко Андрей Васильев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тыщенко Иван Андреевич

Отец ребёнка: Тыщенко Андрей Васильев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тыщенко Андрей Васильев

Смерть
Неизвестно
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