(Ерофеева) Татьяна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.12.1897
Сын: Тыщенко Иван Андрев
Отец ребёнка: Тыщенко Андрей Васильев
Рождение ребёнка
12.05.1899
Дочь: Елена Андреевна
Отец ребёнка: Тыщенко Андрей Васильев
Рождение ребёнка
23.12.1901
Сын: Тыщенко Василий Андреевич
Отец ребёнка: Тыщенко Андрей Васильев
Рождение ребёнка
1904
Отец ребёнка: Тыщенко Андрей Васильев
Покровская церковь, д Красная Поляна
Рождение ребёнка
11.11.1906
Дочь: Анна Андреевна
Отец ребёнка: Тыщенко Андрей Васильев
Покровская церковь, д Красная Поляна
Рождение ребёнка
28.06.1909
Отец ребёнка: Тыщенко Андрей Васильев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Тыщенко Андрей Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно