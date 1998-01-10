Токмакова (Тыщенко) Пелагия (Поли)
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.05.1911
Дата смерти10.01.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1911
Рождение ребёнка
19.01.1930
Дочь: Елена Петровна
Отец ребёнка: Токмаков Петр Михайлович
Рождение ребёнка
03.02.1937
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Рождение ребёнка
17.08.1939
Рождение ребёнка
24.02.1942
Сын: Токмаков Николай Петрович
Отец ребёнка: Токмаков Петр Михайлович
Рождение ребёнка
22.12.1946
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.01.1998