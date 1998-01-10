Токмакова (Тыщенко) Пелагия (Поли) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Токмакова (Тыщенко) Пелагия (Поли)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.05.1911

Дата смерти

10.01.1998

Пол

Женский

Отец

1872 г.р.

Мать

1874 г.р.

Муж

1909 г.р.

Дети

1930 г.р.
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1942 г.р.
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Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1911

Отец: Тыщенко Антон Васильев

Мать: Тыщенко Зинаида Феодосиевна

Рождение ребёнка
19.01.1930

Дочь: Елена Петровна

Отец ребёнка: Токмаков Петр Михайлович

Рождение ребёнка
03.02.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Токмаков Петр Михайлович

Медногорск, город Медногорск, Оренбургская область
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Рождение ребёнка
17.08.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Токмаков Петр Михайлович

Рождение ребёнка
24.02.1942

Сын: Токмаков Николай Петрович

Отец ребёнка: Токмаков Петр Михайлович

Рождение ребёнка
22.12.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Токмаков Петр Михайлович

Медногорск, город Медногорск, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Токмаков Петр Михайлович

Смерть
10.01.1998
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