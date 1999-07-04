Токмаков Николай Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.02.1942
Дата смерти04.07.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1942
Отец: Токмаков Петр Михайлович
Мать: Токмакова Пелагия (Поли)
Рождение ребёнка
04.09.1968
Сын: Токмаков Сергей Николаевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Медногорск, город Медногорск, Оренбургская область
Рождение ребёнка
21.12.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
04.07.1999
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
кладбище Ячнево