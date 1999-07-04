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Токмаков Николай Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.02.1942

Дата смерти

04.07.1999

Пол

Мужской

Отец

1909 г.р.

Мать

1911 г.р.

Жена

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Дети

1968 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1942

Отец: Токмаков Петр Михайлович

Мать: Токмакова Пелагия (Поли)

Рождение ребёнка
04.09.1968

Сын: Токмаков Сергей Николаевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Медногорск, город Медногорск, Оренбургская область
Рождение ребёнка
21.12.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
04.07.1999
Белгород, город Белгород, Белгородская область
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Белгород, город Белгород, Белгородская область
кладбище Ячнево
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