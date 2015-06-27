Токмаков Сергей Николаевич
Место рождения
Дата рождения04.09.1968
Дата смерти27.06.2015
ПолМужской
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1968
Отец: Токмаков Николай Петрович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.02.2003
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Белгород, город Белгород, Белгородская область
Смерть
27.06.2015
Причина смерти: Трагически погиб
Похороны
Неизвестно
Новобогородское кладбище