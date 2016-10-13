(Токмакова) Елена Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Токмакова) Елена Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.01.1930

Дата смерти

13.10.2016

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1930

Отец: Токмаков Петр Михайлович

Мать: Токмакова Пелагия (Поли)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гаврилов Федор Финогенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гаврилов Федор Финогенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гаврилов Владимир Федорович

Отец ребёнка: Гаврилов Федор Финогенович

Смерть
13.10.2016
Медногорск, город Медногорск, Оренбургская область
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