(Токмакова) Елена Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.01.1930
Дата смерти13.10.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1930
Отец: Токмаков Петр Михайлович
Мать: Токмакова Пелагия (Поли)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гаврилов Федор Финогенович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гаврилов Владимир Федорович
Отец ребёнка: Гаврилов Федор Финогенович
Смерть
13.10.2016
Медногорск, город Медногорск, Оренбургская область