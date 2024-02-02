Охотников Виктор Васильевич
Место рожденияНижние Тимерсяны
Дата рождения07.01.1953
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1953
Нижние Тимерсяны
Бракосочетание
24.02.1978
Ульяновск
Рождение ребёнка
22.11.1978
Сын: Охотников Евгений Викторович
Мать ребёнка: Охотников Галина Васильевна
Ульяновск
Рождение ребёнка
24.01.1980
Дочь: Вера Викторовна
Мать ребёнка: Охотников Галина Васильевна
Ульяновск