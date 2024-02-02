Охотников Виктор Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОхотников Виктор Васильевич

Охотников Виктор Васильевич

avatar

Место рождения

Нижние Тимерсяны

Дата рождения

07.01.1953

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1953

Отец: Охотников Василий Яковлевич

Мать: Охотников Прасковья Степановна

Нижние Тимерсяны
Бракосочетание
24.02.1978

Жена: Охотников Галина Васильевна

Ульяновск
Рождение ребёнка
22.11.1978

Сын: Охотников Евгений Викторович

Мать ребёнка: Охотников Галина Васильевна

Ульяновск
Рождение ребёнка
24.01.1980

Дочь: Вера Викторовна

Мать ребёнка: Охотников Галина Васильевна

Ульяновск
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close