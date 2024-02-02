(Охотникова) Вера Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Охотникова) Вера Викторовна

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Место рождения

Ульяновск

Дата рождения

24.01.1980

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1980

Отец: Охотников Виктор Васильевич

Мать: Охотников Галина Васильевна

Ульяновск
Бракосочетание
28.07.2000

Муж: Виниченко Владимир Евгеньевич

Ульяновск
Рождение ребёнка
21.06.2001

Дочь: Мария Владимировна

Отец ребёнка: Виниченко Владимир Евгеньевич

Ульяновск
Рождение ребёнка
16.07.2009

Дочь: София Владимировна

Отец ребёнка: Виниченко Владимир Евгеньевич

г.Ульяновск
Рождение ребёнка
01.10.2020

Сын: Виниченко Андрей Владимирович

Отец ребёнка: Виниченко Владимир Евгеньевич

г.Ульяновск
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