(Охотникова) Вера Викторовна
Место рожденияУльяновск
Дата рождения24.01.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1980
Ульяновск
Бракосочетание
28.07.2000
Ульяновск
Рождение ребёнка
21.06.2001
Дочь: Мария Владимировна
Отец ребёнка: Виниченко Владимир Евгеньевич
Ульяновск
Рождение ребёнка
16.07.2009
Дочь: София Владимировна
Отец ребёнка: Виниченко Владимир Евгеньевич
г.Ульяновск
Рождение ребёнка
01.10.2020
Сын: Виниченко Андрей Владимирович
Отец ребёнка: Виниченко Владимир Евгеньевич
г.Ульяновск