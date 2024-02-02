Охотников Евгений Викторович
Место рожденияУльяновск
Дата рождения22.11.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1978
Ульяновск
Рождение ребёнка
23.09.1997
Мать ребёнка: Охотникова Татьяна Вячеславовна
г.Ульяновск
Рождение ребёнка
29.12.2005
Дочь: Диана Радиковна
Мать ребёнка: Охотникова Татьяна Вячеславовна
г.Ульяновск
Рождение ребёнка
27.04.2009
Сын: Охотников Артем Евгеньевич
Мать ребёнка: Охотникова Татьяна Вячеславовна
г.Ульяновск
Бракосочетание
15.05.2009