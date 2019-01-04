Охотников (Уйранова) Галина Васильевна
Место рожденияВерхние Тимерсяны
Дата рождения04.01.1958
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1958
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Уйранов Ольга Васильевна
Верхние Тимерсяны
Бракосочетание
24.02.1978
Ульяновск
Рождение ребёнка
22.11.1978
Сын: Охотников Евгений Викторович
Отец ребёнка: Охотников Виктор Васильевич
Ульяновск
Рождение ребёнка
24.01.1980
Дочь: Вера Викторовна
Отец ребёнка: Охотников Виктор Васильевич
Ульяновск