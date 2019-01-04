Охотников (Уйранова) Галина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Охотников (Уйранова) Галина Васильевна

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Место рождения

Верхние Тимерсяны

Дата рождения

04.01.1958

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1958

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Уйранов Ольга Васильевна

Верхние Тимерсяны
Бракосочетание
24.02.1978

Муж: Охотников Виктор Васильевич

Ульяновск
Рождение ребёнка
22.11.1978

Сын: Охотников Евгений Викторович

Отец ребёнка: Охотников Виктор Васильевич

Ульяновск
Рождение ребёнка
24.01.1980

Дочь: Вера Викторовна

Отец ребёнка: Охотников Виктор Васильевич

Ульяновск
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