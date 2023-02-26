Колобаев Павел Яковлевич
Место рожденияс.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Дата рождения1895
Дата смерти16.08.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Колобаев Яков Васильев
Мать: Колобаева Улита Иванова
с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Бракосочетание
20.07.1916
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
?.02.1925
Сын: Колобаев Александр Павлович
Мать ребёнка: Колобаева Александра Петровна
Калужская обл., Бабынинский р-н, д. Губино
Военная служба
1941
попал в плен (освобожден)
Смерть
16.08.1943
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Калужская обл.Спас-Деменский р-н, д. Нестеры