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Колобаев Павел Яковлевич

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Место рождения

с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.

Дата рождения

1895

Дата смерти

16.08.1943

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Колобаев Яков Васильев

Мать: Колобаева Улита Иванова

с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Бракосочетание
20.07.1916

Жена: Колобаева Александра Петровна

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
?.02.1925

Сын: Колобаев Александр Павлович

Мать ребёнка: Колобаева Александра Петровна

Калужская обл., Бабынинский р-н, д. Губино
Военная служба
1941
попал в плен (освобожден)
Смерть
16.08.1943
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Калужская обл.Спас-Деменский р-н, д. Нестеры
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