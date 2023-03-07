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Колобаева Улита Иванова

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Место рождения

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

Около 03.07.1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 03.07.1870

Отец: Крючков Иван мл.

Мать: Крючкова Акилина Никитина

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1895

Сын: Колобаев Павел Яковлевич

Отец ребёнка: Колобаев Яков Васильев

с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Рождение ребёнка
14.02.1902

Сын: Колобаев Фёдор Яковлевич

Отец ребёнка: Колобаев Яков Васильев

с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Рождение ребёнка
05.07.1904

Сын: Колобаев Сергей Яковлев

Отец ребёнка: Колобаев Яков Васильев

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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