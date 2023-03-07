Колобаева Улита Иванова
Место рождения
Дата рожденияОколо 03.07.1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 03.07.1870
Отец: Крючков Иван мл.
Рождение ребёнка
1895
Отец ребёнка: Колобаев Яков Васильев
с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Рождение ребёнка
14.02.1902
Отец ребёнка: Колобаев Яков Васильев
с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Рождение ребёнка
05.07.1904
Отец ребёнка: Колобаев Яков Васильев
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно