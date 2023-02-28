Крючков Иван мл.
Место рождения
Дата рожденияДо 1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1845
Отец: Крючков Сергей Емельянов
Мать: Крючкова Анна Филиппова
Рождение ребёнка
Около 03.07.1870
Дочь: Колобаева Улита Иванова
Мать ребёнка: Крючкова Акилина Никитина
Рождение ребёнка
03.07.1870
Сын: Крючков Илья Иванов
Мать ребёнка: Крючкова Акилина Никитина
Рождение ребёнка
05.04.1873
Мать ребёнка: Крючкова Акилина Никитина
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Елена Иванова
Мать ребёнка: Крючкова Акилина Никитина
Рождение ребёнка
21.03.1878
Мать ребёнка: Крючкова Акилина Никитина
Рождение ребёнка
29.05.1881
Сын: Крючков Фёдор Иванов
Мать ребёнка: Крючкова Акилина Никитина
Рождение ребёнка
04.02.1884
Мать ребёнка: Крючкова Акилина Никитина
Рождение ребёнка
04.02.1884
Мать ребёнка: Крючкова Акилина Никитина
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно