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Крючков Иван мл.

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Место рождения

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

До 1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1845

Отец: Крючков Сергей Емельянов

Мать: Крючкова Анна Филиппова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Около 03.07.1870

Дочь: Колобаева Улита Иванова

Мать ребёнка: Крючкова Акилина Никитина

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
03.07.1870

Сын: Крючков Илья Иванов

Мать ребёнка: Крючкова Акилина Никитина

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
05.04.1873

Сын: Крючков Трофим Иванов

Мать ребёнка: Крючкова Акилина Никитина

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Елена Иванова

Мать ребёнка: Крючкова Акилина Никитина

Рождение ребёнка
21.03.1878

Сын: Крючков Гавриил Иванов

Мать ребёнка: Крючкова Акилина Никитина

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
29.05.1881

Сын: Крючков Фёдор Иванов

Мать ребёнка: Крючкова Акилина Никитина

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
04.02.1884

Сын: Крючков Дмитрий Иванов

Мать ребёнка: Крючкова Акилина Никитина

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
04.02.1884

Сын: Крючков Алексей Иванов

Мать ребёнка: Крючкова Акилина Никитина

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крючкова Акилина Никитина

Смерть
Неизвестно
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