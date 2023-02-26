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Крючкова Анна Филиппова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.02.1839

Сын: Крючков-Распояскин Иван Сергеев

Отец ребёнка: Крючков Сергей Емельянов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
До 1839

Сын: Максим Сергеев

Отец ребёнка: Крючков Сергей Емельянов

Рождение ребёнка
04.07.1843

Дочь: Рогова Ольга Сергеева

Отец ребёнка: Крючков Сергей Емельянов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
До 1845

Сын: Крючков Иван мл.

Отец ребёнка: Крючков Сергей Емельянов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
14.07.1849

Дочь: Кургузова Улита Сергеева

Отец ребёнка: Крючков Сергей Емельянов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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