Крючкова Анна Филиппова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.02.1839
Сын: Крючков-Распояскин Иван Сергеев
Отец ребёнка: Крючков Сергей Емельянов
Рождение ребёнка
До 1839
Сын: Максим Сергеев
Отец ребёнка: Крючков Сергей Емельянов
Рождение ребёнка
04.07.1843
Дочь: Рогова Ольга Сергеева
Отец ребёнка: Крючков Сергей Емельянов
Рождение ребёнка
До 1845
Сын: Крючков Иван мл.
Отец ребёнка: Крючков Сергей Емельянов
Рождение ребёнка
14.07.1849
Дочь: Кургузова Улита Сергеева
Отец ребёнка: Крючков Сергей Емельянов
Смерть
Неизвестно