Рогова (Крючкова) Ольга Сергеева
Место рождения
Дата рождения04.07.1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1843
Отец: Крючков Сергей Емельянов
Мать: Крючкова Анна Филиппова
Бракосочетание
20.?.1863
Муж: Рогов Борис Петров
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
25.02.1866
Отец ребёнка: Рогов Борис Петров
с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Рождение ребёнка
До 1867
Отец ребёнка: Рогов Борис Петров
д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
05.03.1868
Отец ребёнка: Рогов Борис Петров
с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Рождение ребёнка
23.09.1874
Сын: Рогов Роман Борисов
Отец ребёнка: Рогов Борис Петров
с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Рождение ребёнка
До 1884
Сын: Рогов Яков Борисов
Отец ребёнка: Рогов Борис Петров
с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Смерть
Неизвестно