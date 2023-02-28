Рогова (Крючкова) Ольга Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогова (Крючкова) Ольга Сергеева

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Место рождения

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

04.07.1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1843

Отец: Крючков Сергей Емельянов

Мать: Крючкова Анна Филиппова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
20.?.1863

Муж: Рогов Борис Петров

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
25.02.1866

Сын: Рогов Герасим Борисов

Отец ребёнка: Рогов Борис Петров

с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Рождение ребёнка
До 1867

Сын: Рогов Дмитрий Борисов

Отец ребёнка: Рогов Борис Петров

д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
05.03.1868

Сын: Рогов Никифор Борисов

Отец ребёнка: Рогов Борис Петров

с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Рождение ребёнка
23.09.1874

Сын: Рогов Роман Борисов

Отец ребёнка: Рогов Борис Петров

с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Рождение ребёнка
До 1884

Сын: Рогов Яков Борисов

Отец ребёнка: Рогов Борис Петров

с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Смерть
Неизвестно
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