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Рогов Дмитрий Борисов

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Место рождения

д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

До 1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1867

Отец: Рогов Борис Петров

Мать: Рогова Ольга Сергеева

д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1887

Сын: Рогов Лаврентий Дмитриев

Мать ребёнка: Рогова Дарья Яковлева

с.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1894

Сын: Рогов Гавриил Дмитриев

Мать ребёнка: Рогова Дарья Яковлева

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1895

Сын: Рогов Николай Дмитриев

Мать ребёнка: Рогова Дарья Яковлева

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
15.06.1901

Сын: Рогов Иван Дмитриев

Мать ребёнка: Рогова Дарья Яковлева

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
04.12.1902

Сын: Рогов Павел Дмитриев

Мать ребёнка: Рогова Дарья Яковлева

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
30.01.1906

Дочь: Анна Дмитриева

Мать ребёнка: Рогова Дарья Яковлева

с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Рождение ребёнка
18.09.1907

Сын: Рогов Иван мл.

Мать ребёнка: Рогова Дарья Яковлева

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
08.03.1910

Сын: Рогов Алексей Дмитриев

Мать ребёнка: Рогова Дарья Яковлева

с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Рождение ребёнка
29.09.1914

Сын: Рогов Лаврентий мл.

Мать ребёнка: Рогова Дарья Яковлева

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рогова Дарья Яковлева

Смерть
Неизвестно
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