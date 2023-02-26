Рогов Дмитрий Борисов
Место рожденияд.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рожденияДо 1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1867
Отец: Рогов Борис Петров
Мать: Рогова Ольга Сергеева
д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1887
Мать ребёнка: Рогова Дарья Яковлева
с.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1894
Мать ребёнка: Рогова Дарья Яковлева
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1895
Мать ребёнка: Рогова Дарья Яковлева
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
15.06.1901
Сын: Рогов Иван Дмитриев
Мать ребёнка: Рогова Дарья Яковлева
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
04.12.1902
Сын: Рогов Павел Дмитриев
Мать ребёнка: Рогова Дарья Яковлева
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
30.01.1906
Дочь: Анна Дмитриева
Мать ребёнка: Рогова Дарья Яковлева
с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Рождение ребёнка
18.09.1907
Сын: Рогов Иван мл.
Мать ребёнка: Рогова Дарья Яковлева
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
08.03.1910
Мать ребёнка: Рогова Дарья Яковлева
с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Рождение ребёнка
29.09.1914
Сын: Рогов Лаврентий мл.
Мать ребёнка: Рогова Дарья Яковлева
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рогова Дарья Яковлева
Смерть
Неизвестно