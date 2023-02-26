Рогова Дарья Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
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Рождение
До 1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1887
Отец ребёнка: Рогов Дмитрий Борисов
с.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1894
Отец ребёнка: Рогов Дмитрий Борисов
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1895
Отец ребёнка: Рогов Дмитрий Борисов
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
15.06.1901
Сын: Рогов Иван Дмитриев
Отец ребёнка: Рогов Дмитрий Борисов
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
04.12.1902
Сын: Рогов Павел Дмитриев
Отец ребёнка: Рогов Дмитрий Борисов
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
30.01.1906
Дочь: Анна Дмитриева
Отец ребёнка: Рогов Дмитрий Борисов
с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Рождение ребёнка
18.09.1907
Сын: Рогов Иван мл.
Отец ребёнка: Рогов Дмитрий Борисов
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
08.03.1910
Отец ребёнка: Рогов Дмитрий Борисов
с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Рождение ребёнка
29.09.1914
Сын: Рогов Лаврентий мл.
Отец ребёнка: Рогов Дмитрий Борисов
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно