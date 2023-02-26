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Рогова Дарья Яковлева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1887

Сын: Рогов Лаврентий Дмитриев

Отец ребёнка: Рогов Дмитрий Борисов

с.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1894

Сын: Рогов Гавриил Дмитриев

Отец ребёнка: Рогов Дмитрий Борисов

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1895

Сын: Рогов Николай Дмитриев

Отец ребёнка: Рогов Дмитрий Борисов

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
15.06.1901

Сын: Рогов Иван Дмитриев

Отец ребёнка: Рогов Дмитрий Борисов

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
04.12.1902

Сын: Рогов Павел Дмитриев

Отец ребёнка: Рогов Дмитрий Борисов

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
30.01.1906

Дочь: Анна Дмитриева

Отец ребёнка: Рогов Дмитрий Борисов

с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Рождение ребёнка
18.09.1907

Сын: Рогов Иван мл.

Отец ребёнка: Рогов Дмитрий Борисов

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
08.03.1910

Сын: Рогов Алексей Дмитриев

Отец ребёнка: Рогов Дмитрий Борисов

с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Рождение ребёнка
29.09.1914

Сын: Рогов Лаврентий мл.

Отец ребёнка: Рогов Дмитрий Борисов

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рогов Дмитрий Борисов

Смерть
Неизвестно
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