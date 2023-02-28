Крючков Фёдор Иванов
Место рождения
Дата рождения29.05.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1881
Отец: Крючков Иван мл.
Бракосочетание
02.07.1900
Жена: Крючкова Матрона Иванова
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
27.06.1903
Дочь: Ольга Фёдорова
Мать ребёнка: Крючкова Матрона Иванова
Военная служба
1903
находящийся в действующей армии
Рождение ребёнка
04.10.1907
Дочь: Пелагея Фёдорова
Мать ребёнка: Крючкова Матрона Иванова
Смерть
Неизвестно