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Крючков Фёдор Иванов

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Место рождения

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

29.05.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1881

Отец: Крючков Иван мл.

Мать: Крючкова Акилина Никитина

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
02.07.1900

Жена: Крючкова Матрона Иванова

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
27.06.1903

Дочь: Ольга Фёдорова

Мать ребёнка: Крючкова Матрона Иванова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Военная служба
1903
находящийся в действующей армии
Рождение ребёнка
04.10.1907

Дочь: Пелагея Фёдорова

Мать ребёнка: Крючкова Матрона Иванова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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