Крючкова (Новикова) Акилина Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крючкова (Новикова) Акилина Никитина

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Место рождения

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

08.06.1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1844

Отец: Новиков Никита Ильин

Мать: Новикова Екатерина Иванова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Около 03.07.1870

Дочь: Колобаева Улита Иванова

Отец ребёнка: Крючков Иван мл.

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
03.07.1870

Сын: Крючков Илья Иванов

Отец ребёнка: Крючков Иван мл.

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
05.04.1873

Сын: Крючков Трофим Иванов

Отец ребёнка: Крючков Иван мл.

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Елена Иванова

Отец ребёнка: Крючков Иван мл.

Рождение ребёнка
21.03.1878

Сын: Крючков Гавриил Иванов

Отец ребёнка: Крючков Иван мл.

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
29.05.1881

Сын: Крючков Фёдор Иванов

Отец ребёнка: Крючков Иван мл.

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
04.02.1884

Сын: Крючков Дмитрий Иванов

Отец ребёнка: Крючков Иван мл.

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
04.02.1884

Сын: Крючков Алексей Иванов

Отец ребёнка: Крючков Иван мл.

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крючков Иван мл.

Смерть
Неизвестно
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