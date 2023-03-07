Крючкова (Новикова) Акилина Никитина
Место рождения
Дата рождения08.06.1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1844
Отец: Новиков Никита Ильин
Рождение ребёнка
Около 03.07.1870
Дочь: Колобаева Улита Иванова
Отец ребёнка: Крючков Иван мл.
Рождение ребёнка
03.07.1870
Сын: Крючков Илья Иванов
Отец ребёнка: Крючков Иван мл.
Рождение ребёнка
05.04.1873
Отец ребёнка: Крючков Иван мл.
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Елена Иванова
Отец ребёнка: Крючков Иван мл.
Рождение ребёнка
21.03.1878
Отец ребёнка: Крючков Иван мл.
Рождение ребёнка
29.05.1881
Сын: Крючков Фёдор Иванов
Отец ребёнка: Крючков Иван мл.
Рождение ребёнка
04.02.1884
Отец ребёнка: Крючков Иван мл.
Рождение ребёнка
04.02.1884
Отец ребёнка: Крючков Иван мл.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Крючков Иван мл.
Смерть
Неизвестно