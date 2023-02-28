Новиков Николай Никитин
Место рождения
Дата рождения02.12.1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1838
Отец: Новиков Никита Ильин
Рождение ребёнка
28.11.1859
Мать ребёнка: Новикова Матрона Иванова
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
10.03.1862
Дочь: Дарья Николаева
Мать ребёнка: Новикова Матрона Иванова
Рождение ребёнка
06.05.1863
Мать ребёнка: Новикова Матрона Иванова
Рождение ребёнка
18.06.1867
Сын: Новиков Иван мл.
Мать ребёнка: Новикова Матрона Иванова
Рождение ребёнка
1867
Мать ребёнка: Новикова Матрона Иванова
Военная служба
1867
рядовой Малоярославецкого полка
Рождение ребёнка
1874
Мать ребёнка: Новикова Матрона Иванова
Военная служба
1874
с.Тимешово
билетный фельдфебель
Рождение ребёнка
20.07.1879
Дочь: Новикова Мария Николаева
Мать ребёнка: Новикова Матрона Иванова
Военная служба
1882
отставной фельдфебель
Смерть
Неизвестно