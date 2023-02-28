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Новиков Николай Никитин

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Место рождения

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

02.12.1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1838

Отец: Новиков Никита Ильин

Мать: Новикова Екатерина Иванова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
28.11.1859

Сын: Новиков Николай Николаев

Мать ребёнка: Новикова Матрона Иванова

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
10.03.1862

Дочь: Дарья Николаева

Мать ребёнка: Новикова Матрона Иванова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
06.05.1863

Сын: Новиков Иван Николаев

Мать ребёнка: Новикова Матрона Иванова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
18.06.1867

Сын: Новиков Иван мл.

Мать ребёнка: Новикова Матрона Иванова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1867

Сын: Новиков Никифор Николаев

Мать ребёнка: Новикова Матрона Иванова

Военная служба
1867
рядовой Малоярославецкого полка
Рождение ребёнка
1874

Сын: Новиков Макарий Николаев

Мать ребёнка: Новикова Матрона Иванова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Военная служба
1874
с.Тимешово
билетный фельдфебель
Рождение ребёнка
20.07.1879

Дочь: Новикова Мария Николаева

Мать ребёнка: Новикова Матрона Иванова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Военная служба
1882
отставной фельдфебель
Смерть
Неизвестно
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